Web Semantico: un futuro privo di barriere

E' quello che auspica Tim Berners Lee nel discorso che ha aperto ufficialmente la diciottesima conferenza mondiale www , patrocinata dal W3C che quest'anno si svolge a Madrid.

Il W3C è l'organismo internazionale da lui fondato nel 1994 al MIT (Massachusetts Institute of Technology) per portare al massimo livello le potenzialità della rete. Tra le sue linee guida troviamo l'accesso universale alle informazioni, l'usabilità, la fiducia (trust) su cui dovrà basarsi il web prossimo venturo (il cosiddetto Web Semantico ) e l'interoperabilità tra sistemi differenti.

Fil rouge della presentazione è stato appunto la riproposizione di questi capisaldi imprescindibili per lo sviluppo positivo del Web. L'assenza di barriere, come obiettivo ultimo per garantire a tutti una maggiore facilità di fruizione dei dati e della conoscenza umana per gran parte oramai assoluta protagonista dell'universo internet.

Per capire meglio l'idea di Tim Berners Lee guardate questo video che illustra in maniera piuttosto chiara ed efficace la sua visione sul Web del futuro.







Tim Berners Lee's talk for the 20th anniversary of the web: open, linked data