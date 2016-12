Philips: l'importanza del marketing virale ed esperienziale nella creazione dell'immagine aziendale

Proprio ieri sono venuto a conoscenza di questa interessante competizione ad accesso gratuito per rilanciare l'immagine di Philips sul Web. Chiunque può partecipare al concorso creando il proprio video per recensire uno o più prodotti Philips o più semplicemente per sponsorizzare il brand con idee innovative e fuori dall'ordinario.



Film Director Chair - Be protagonist with your winning ideas



esperienziale. L'originalità sarà infatti il principale elemento di valutazione insieme alla coerenza con le linee guida e l'impatto visivo ed emozionale sui consumatori, che dovrà essere tale da convincerli a visitare il sito dell'azienda olandese. Ricordo che la stessa opera nei più svariati settori ( radio tv , illuminazione, microprocessori , diagnostica medica, piccoli elettrodomestici ) e ha sede in mezza Europa. Si distingue da sempre per la professionalità e la volontà di guardare oltre spingendosi ai confini del marketing fino ad adottare tecniche quali marketing virale

Obiettivo primario di quest'ultima strategia di marketing sta nell'individuare che tipo di esperienza valorizzerà al meglio il prodotto: secondo Schmitt esistono cinque diversi tipi di esperienza (da lui detti SEMs, o Strategic Experiential Modules):





SENSE experiences ovvero esperienze che coinvolgono la percezione sensoriale;

FEEL experiences ovvero esperienze che coinvolgono i sentimenti e le emozioni;

THINK experiences ovvero esperienze creative e cognitive;

ACT experiences ovvero esperienze che coinvolgono la fisicità;

RELATE experiences ovvero esperienze risultanti dal porsi in relazione con un gruppo.





Ognuna di queste esperienze consentirà di mantenere un rapporto duraturo e fidelizzato con il cliente grazie al ricordo positivo che rimarrà impresso nella sua mente e verrà immediatamente richiamato ogni qual volta il medesimo si ritroverà di fronte alla stessa situazione o al particolare prodotto (un po' come la madaleine ne Alla Ricerca del Tempo Perduto di Marcel Proust ).





L'esperienza provata nell'ammirare l'ultimo televisore al plasma magari seduti su un comodo divano all'interno del negozio permetterà di guardare i programmi in onda sul televisore come se fossimo a casa nostra. In questo modo sarà più facile giudicare la reale bontà del prodotto e parimenti crescerà la voglia di visitare nuovamente il luogo dotato di questi comfort.





Philips exhibition point





E' chiaro che aggiungendo un bar o inserendo il punto vendita all'interno di un centro commerciale completo di parcheggio, cinema e ristorante la nostra offerta risulterà sempre più appetibile per il consumatore che in una volta sola potrà vivere tante esperienze diverse. Senza nemmeno spostarsi avrà tutto a sua disposizione e non avrà la fretta tipica di chi si reca in centro a far compere con tutte le conseguenze del caso (impossibilità si scegliere tranquillamente prodotto).

La presenza sul mercato può essere rafforzata anche tramite l'inserimento di spazi espositivi nel corso di eventi di grande respiro e richiamo di pubblico.



Esempio su tutti è stata la partecipazione di Philips nel 2008 alla fiera Rimini Wellness la fiera che ha come fulcro la ricerca di soluzioni e la presentazione di attrezzature per migliorare la salute e il benessere fisico delle persone. Lo stand in quella occasione è stato letteralmente preso d'assalto sia per la qualità dei prodotti che per la professionalità degli addetti alla vendita che hanno saputo catalizzare l'attenzione del pubblico proponendo un linguaggio semplice, chiaro ed esaustivo.

Philips at Rimini Wellness (2008)



Sembra essere questo il segreto di questa nuova forma di marketing, capace di coinvolgere e stupire, sorprendere il consumatore a tal punto da far si che sia lui ad avvicinarsi all'azienda, proponendo in prima persona possibili migliorie e modifiche utili a rendere ancora più competitivo il prodotto. Ciò rientra in quel rapporto sempre più stretto e paritario che va creandosi tra marca e consumatore, vero e proprio attore della produzione aziendale e non passivo acquirente. I suoi preziosi consigli potranno essere utilizzati dal reparto di ricerca e sviluppo e se corretti venire tranquillamente implementati nei prodotti in un'ottica opposta al passato che vedeva la clientela come spettatore da conquistare, catturare, convincere.



La conoscenza del consumatore diventa quindi fattore determinante per il successo dell'azienda che dovrà tenere conto dei giudizi di una nuova figura del mercato decisa, competente, selettiva esigente e sopratutto consapevole di tutte le caratteristiche del prodotto tanto da superare a volte le competenze degli stessi produttori (customer knowledge marketing).

E' chiaro quindi come nel marketing il contributo del consumatore sia diventato sempre più importante tanto da spingere imprese come Philips ad affidare ai consumatori buona parte della loro Web-reputation. Vedi questo contest in cui ogni creativo è chiamato ad esprimersi senza eccessivi vincoli o limitazioni per confezionare la prossima campagna virale dell'azienda.



Una bella vetrina per chi vince e un notevole risparmio in termini di risorse finanziarie e temporali per Philips che nel giro di 1 mese potrà puntare sul video che incontrerà il favore del più attendibile interlocutore in chiave business: gli stessi consumatori.



Per tutte le info sul concorso visitate questi siti:

Divertitevi avete tempo fino al 21 Giugno per postare le vostre idee vincenti.