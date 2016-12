Renault: non solo scandali. La campagna Eco2

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare della Renault in relazione al caso di Flavio Briatore , il manager F1 coinvolto nello scandalo del Gp di Singapore . Come gli appassionati di questo sport sapranno, Briatore è accusato di aver orchestrato un finto incidente (protagonista Nelson Piquet jr ) per consentire la vittoria di Fernando Alonso, proprio in occasione del gran premio asiatico.



Briatore e Mosley





Pat Symonds, Direttore tecnico della Renault ed allontanamento dalla gare e da tutti gli affari che ruotano intorno al circus a tempo indeterminato per Briatore, in una parola: radiazione.

A seguito dell'accaduto sono state avviate delle indagini da parte della FIA (il massimo organo competente in materia) che hanno portato ad un vero e proprio processo conclusosi lunedì. La sentenza è stata durissima. Cinque anni di squalifica per, Direttore tecnico della Renault ed allontanamento dalla gare e da tutti gli affari che ruotano intorno al circus a tempo indeterminato per Briatore, in una parola: radiazione.

C'è chi sostiene che dietro la decisione sia nascosta la sete di vendetta di Max Mosley, ex Presidente della federazione, costretto alle dimissioni pochi mesi orsono da Briatore stesso, all'epoca presidente FOTA, un'associazione dei piloti che si batte per il cambiamento delle regole in F1, giudicate troppo restrittive e penalizzanti dai team.





A dispetto di questi fatti, che hanno acceso parecchie polemiche e promosso la nascita di gruppi a sostegno dell'una o dell'altra parte, la Renault rimane una delle case automobilistiche più impegnate nei confronti dell'ambiente.



Tutti questo trambusto, infatti, ha contribuito a distogliere l'attenzione da una campagna uscita in queste ore, che introduce alcuni veicoli ad elevato risparmio energetico.

Renault Eco2 advertising campaign



Tutti possono costruire un'auto elettrica. Ma chi saprà costruirla davvero per tutti?". E' questo il claim della nuova strategia di comunicazione che la Renault sta per lanciare a pochi giorni dalla presentazione al salone dell'auto di Francoforte (fino al 27 Settembre 2009) di quatto concept-car elettriche.

Eco2 Claim message



L'obiettivo della casa francese, sottolineato all'interno della campagna pubblicitaria, è quello di offrire una mobilità realmente sostenibile a tutti, prevedendo la vendita, fra il 2011 e il 2012, di quattro veicoli elettrici per rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti con un piccolo veicolo urbano, una berlina compatta, una berlina familiare e un furgoncino.





Concept Car Zero emission and Eco friendly - E01 Renault



L'impegno di Renault in questo ambito è quindi concreto come dimostra anche il sito web aperto per sensibilizzare i consumatori sul tema ambientale. Al'indirizzo: www.renault-ze.com/it , l'utente sarà accompagnato alla scoperta del progetto a favore di una mobilità a zero emissioni.

Il sito contiene una sezione riservata alle domande e curiosità che questi mezzi di trasporto possono suscitare negli utenti.

On line, ad esempio, la testimonianza della velista Ellen MacArthur, a supporto di una logica di sviluppo ecologico e sostenibile, e già utilizzatrice di un veicolo elettrico Renault.



Di recente ha anche aperto tre canali su twitter e Di recente ha anche aperto tre canali su facebook youtube per promuovere la sua campagna sulle auto elettriche ad emissioni zero.



Secondo me, la scelta di Renault di affidare ai social networks un ruolo così importante per far conoscere il proprio progetto non solo si rivela coraggiosa, ma mostra finalità che esulano dallo sviluppo tecnologico di un’auto ad alimentazione alternativa. Il Web 2.0, infatti, può rappresentare uno spazio virtuale di condivisione e diffusione di questo orientamento ecologico, confermato anche da una



Per i più esigenti, Sandrine Plasseraud Brand Manager for Small Cars and Customer Offers circa le strategie 2.0 dell’azienda.



Di recente ha anche aperto tre canali su twitter e facebook youtube per promuovere la sua campagna sulle auto elettriche ad emissioni zero.

Secondo me, la scelta di Renault di affidare ai social networks un ruolo così importante per far conoscere il proprio progetto non solo si rivela coraggiosa, ma mostra finalità che esulano dallo sviluppo tecnologico di un'auto ad alimentazione alternativa. Il Web 2.0, infatti, può rappresentare uno spazio virtuale di condivisione e diffusione di questo orientamento ecologico, confermato anche da una sezione dedicata al tema sul sito aziendale

Per i più esigenti, qui il talk completo di Sandrine Plasseraud Brand Manager for Small Cars and Customer Offers circa le strategie 2.0 dell'azienda.

Prego poi, chi ne fosse a conoscenza, di segnalarmi analoghe iniziative alle quali dedicherò la massima attenzione in questa sede.

