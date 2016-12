La libertà del Web si discute in caffetteria: come Internet amplifica gli eventi agendo sul loro significato

L'ultima settimana è trascorsa all'insegna di due eventi che hanno monopolizzato l'attenzione dei media in Italia e all'estero. Il primo, che ha interessato più da vicino il Web, con le dichiarazioni del ministro Maroni, in seguito all' aggressione contro il Premier Silvio Berlusconi ; il secondo ha invece visto la partecipazione dei potenti della Terra alla conferenza ONU sul clima e l'ambiente di Copenaghen

Tensione altissima. Per quanto riguarda il primo, drammatico episodio, le forti reazioni che si sono susseguite rimbalzando da un blog all'altro, dopo la preoccupazione iniziale, hanno subito un netto ridimensionamento. Per fortuna si è fatto tanto rumore per nulla: di ieri le rassicuranti parole spese dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla necessità di tutelare la libertà di espressione di un mezzo democratico come la Rete.

Casini star per un giorno. Parole che sposano perfettamente la linea di Pierferdinando Casini dell'UDC che nel suo discorso alla Camera aveva ribadito la sua contrarietà ad ogni forma di censura, dimostrando una conoscenza puntuale ed approfondita del Web.

Giorgia: non solo politica. Posizione ampiamente sostenuta dal Ministro della Gioventù Giorgia Meloni, che qui potete ammirare in un divertente sketch di cui si è resa protagonista nell'ultima puntata di IoReporter, programma condotto da Marco Montemagno, autore peraltro di una lettera aperta allo stesso Maroni che riassume egregiamente il valore della Rete per le persone.

Le reazioni non tardano ad arrivare. Battaglia che è stata recepita anche a livello internazionale con il quotidiano inglese The Guardian a fare da capofila: Italy's challenge to internet freedom è un articolo molto interessante scritto da Manuela Mesco







Imperdibile fuori onda di Giorgia Meloni a "Ioreporter"



Accordo sul clima sottotono. Eguale risonanza non è stata concessa, per ovvi motivi, all'incontro mondiale sul clima che, comunque, ha solo parzialmente raggiunto gli obiettivi inizialmente proposti.

Tutto il resto in secondo piano. La rilevanza di questi eventi mediali (definizione ripresa dal libro "Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta" di Dayan Daniel e K. Elihu, molto azzeccata soprattutto nel caso di Berlusconi), ha contribuito a distogliere lo sguardo degli utenti da alcune iniziative davvero meritevoli che puntano a incentivare la partecipazione dei navigatori in progetti innovativi.

Una caffetteria virtuale. La più importante, sponsorizzata da Telecom Italia è Innovation Cafè, naturale evoluzione del laboratorio Next Open Innovation lanciato dall'azienda un po' di tempo fa, luogo dove l'interazione e il confronto su temi legati al Web hanno l'obiettivo di stimolare la nascita di idee tecnologiche per il futuro. Proprio come se si trovassero da Starbucks, davanti ad un invitante caffè, gli utenti potranno misurarsi sugli argomenti più disparati, con il supporto di video-interviste ai grandi protagonisti dell'innovazione italiana.

Next Open Innovation Web Site Architecture and Goals



Il protagonista sei tu! A mio avviso ci sono tutti i presupposti per cui il progetto possa crescere e incuriosire sempre di più i navigatori, da sempre desiderosi di sperimentare nuove soluzioni e di contribuire allo sviluppo dal basso della Rete.

