Turismo: la formula vincente è social

Poco tempo fa, avevo parlato del BTO 2009, in un articolo che potete leggere anche su Comunitazione . Come avrete sicuramente notato, recentemente è apparsa sul blog un'icona raffigurante il logo del. L' iniziativa è nata proprio in seno all'evento e ha coinvolto, fin da subito, blogger ed esperti del settore.

Obiettivo, chiarissimo, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma sopratutto gli operatori alberghieri sulla necessità di dare una svolta ai modelli di business oggi adottati, sostenendo l'uso dei nuovi strumenti sociali che la Rete offre.

Detto questo vorrei porre l'accento su quella lettera c che campeggia sul logo del settimanale. C sta per collaborative cioè collaborativo. L'aspetto più interessante della questione è infatti l'apporto libero e generoso che offrono gli autori nella costruzione del magazine, mettendo a disposizione di tutti le loro conoscenze/competenze.

Ma c'è un'altra cosa che colpisce immediatamente: la vera e propria sfida lanciata al sistema turismo nel tentativo di trovare soluzioni concrete per rivitalizzare un settore in crisi da parecchio tempo. Vuoi per la congiuntura internazionale, vuoi per scelte un tantino miopi o azzardate di alcuni operatori, fatto sta che oggigiorno l'Italia è costretta a rincorrere gli altri Paesi.



I tempi del trionfo dell'arte, la cultura e la buona tavola a livello internazionale sembrano ormai lontani. Questo perché gli altri Stati hanno capito che non basta ospitare il 70% del patrimonio artistico mondiale se poi non si sa vendere la propria immagine nel mondo. Il caso Italia.it (il disastroso portale costato milioni di euro agli ignari cittadini), nonostante gli ultimi interventi volti a migliorare la situazione, penso abbia fatto scuola in questo senso.

I primi segnali positivi si sono apprezzati al BTO con l'efficace intuizione di Montemagno e il suo slogan CondiVivere, però la novità più importante è stata la collaborazione attiva di numerosi professionisti del Web per dare vita al progetto del Web travel marketing magazine.

Anche se, ad onor del vero, qualcosa stava già prendendo forma grazie all'impegno di alcuni ragazzi che frequentano il master in Marketing e Web marketing turistico e territoriale all'Università di Genova. Follow 12 steps è un fulgido esempio di come si possa contribuire a salvare il turismo attraverso il Web, con validi suggerimenti e punti di vista sintetizzati in 12 regole d'oro.





Il coraggio dimostrato dal gruppo (coordinato da Roberta Milano ) è stato premiato, tra l'altro, con l'invito ad una puntata del famoso programma Ioreporter , in onda su Sky e condotto dallo stesso Montemagno. Ecco il video integrale della puntata del 28/11/09, con protagonisti Federico Sisinni e Francesca Marson:







Nonché con una menzione sulla Stampa con un pezzo dal titolo: “La promozione turistica va dalle aule a Internet”.

La rivoluzione social del turismo è appena iniziata. Vedremo dove porterà.