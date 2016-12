BNP Paribas Ace manager: un business game sul tennis

Studenti di tutto il mondo unitevi, giocate e vincete la partita della vostra vita.









Si potrebbe sintetizzare così l'iniziativa, giunta alla seconda edizione, promossa dal famoso gruppo finanziario BNP Paribas . Ace Manager second set è infatti un professional adventure game pensato per far conoscere e apprezzare al di fuori del territorio francese le attività della banca.

Si rivolge sopratutto agli studenti e al mondo dell'Università. Per partecipare occorre avere meno di 26 anni al momento dell'iscrizione (che sta per scadere) e formare una squadra (team) che dovrà cimentarsi con diverse prove legate alle reali attività economiche, sociali e ambientali di BNP.

Ecco il funzionamento del gioco ricavato direttamente da sito del gruppo francese:

"Durante la prima fase, le squadre partecipanti - ognuna composta da 3 studenti - si confronteranno su un caso aziendale legato al business del tennis e metteranno alla prova l'attitudine a lavorare in diverse attività bancarie.

Gli studenti dovranno, inoltre, dimostrare le proprie capacità, adottando i valori del Gruppo BNP Paribas: reattività, creatività, ambizione e impegno.

In modo ludico, si punta a mettere in evidenza il ruolo fondamentale della Banca nel finanziare i progetti dei propri clienti – imprese e privati – sostenendo così l'economia reale. Scopo del game è assistere infatti l'ex campione del tennis John McKenzie nel lancio di Green Tennis INC, società che commercializza prodotti eco-sostenibili legati al mondo del tennis.

Gli studenti dovranno affrontare tre sfide che gli consentiranno di avere una conoscenza approfondita delle aree di business del Gruppo BNP Paribas: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking.

La prima consiste nel creare un piano finanziario per lanciare la nuova società e promuoverne la crescita (Corporate e Investment Banking)

La seconda nel consigliare John McKenzie sulle tematiche inerenti la valorizzazione degli asset immobiliari e la gestione del patrimonio (Investment Solutions).



La terza infine nel sostenere la società Green Tennis INC nel suo sviluppo commerciale internazionale ( Retail Banking ).



Iscriversi a Ace Manager – The Second Set che si svolgerà interamente in lingua inglese è facile basta cliccare su acemanager.bnpparibas.com entro e non oltre il 16 febbraio.

All'inizio il gioco si disputerà direttamente sul sito nel periodo compreso fra il 17 febbraio e il 17 marzo 2010. Le prime 5 squadre classificate si affronteranno in una competizione finale a Parigi a metà aprile 2010. La giuria sarà composta da professori emeriti delle scuole partecipanti e da membri della direzione di BNP Paribas.

Le squadre finaliste avranno come premio: € 9.000 per la prima classificata; € 3.000 per la seconda; € 1.500 per la terza. Tutti i componenti delle squadre finaliste riceveranno i biglietti per assistere a partite di tennis dei tornei promossi nel mondo da BNP Paribas".

Un connubio già collaudato quello tra la banca e il mondo dello sport, in particolare del tennis. Basti pensare ai tanti master organizzati che hanno come main sponsor proprio BNP Paribas. Da Parigi, agli Internazionali BNL di Roma, al Roland Garros solo per citarne alcuni.

Quel che ha determinato il successo di questa operazione di brand awareness è l'associazione business game-sport. L'utente è infatti spinto a partecipare dalla connotazione ludica del gioco. Ace manager non è quindi la solita competizione destinata a esperti dell'area aziendale ma si sposa perfettamente con la voglia di imparare divertendosi, facendo vivere peraltro un'esperienza unica e gratificante agli studenti.

L'apertura internazionale e la possibilità di inserire nel team persone con un background culturale variegato non può che giovare alla strategia di marketing (slides di Stefano Principato )impiegata da BNP. In questo modo persone di Paesi differenti, possono conoscersi, comunicare, scambiarsi opinioni, confrontarsi ed imparare l'uno dall'altro, arricchendosi a vicenda. L'opportunità poi per i finalisti di volare a Parigi e incontrare i compagni di avventura rappresenta un ulteriore punto a favore circa la bontà dell'iniziativa.

Ultima ma fondamentale considerazione riguarda la possibilità di farsi notare per la propria bravura ed ottenere un posto di lavoro presso BNP o altri followers (aziende leader del settore finanziario) del gioco. Non mi sembra poco ciò che si può guadagnare in termini di visibilità e occupazione professionale.

Se amate le sfide, questa è la vostra occasione. Chissà che non possiate essere voi i campioni del futuro!.

Qui potete trovare alcune slides di approfondimento sul rapporto tra Gaming, Recruiting e Fundraising tratte dal sito Ninjamarketing (il massimo esperto italiano per quanto riguarda le campagne di marketing non convenzionali che ha avviato di recente un' interessante serie di incontri formativi ).