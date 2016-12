L'Italia dei makers: gli artigiani digitali conquistano il Web

E' una vera rivoluzione dal basso. A chi ancora non lo conoscesse posso solo suggerire di seguire il nuovo programma di MTV dal titolo " Polifemo ". In una delle prime puntate si discuteva finalmente dell'Italia che crea oltre che disfare. Una sfida raccontata con entusiasmo e passione da Vito Foderà



E' quella lanciata dai makers, artigiani digitali pronti a reiventare il modo di fare impresa in Italia forti dell'eredità lasciata dai tanti inventori che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese per dar vita a qualcosa di sorprendente, fuori dalle logiche tradizionali. Insomma in poche parole riprendendo l'intervista fatta a Riccardo Luna (Giornalista ed esperto di innovazione, un vero e proprio pioniere e punto di riferimento in Italia per chi vuole fare start-up): "A innovare, sbaraccare tutto".



Maker Faire Roma 2013 (http://www.makerfairerome.eu/it)

Ma chi sono i makers e cosa fanno esattamente?. Darne una definizione univoca potrebbe essere perfino riduttivo. Non è affatto semplice perché ognuno ha una specialità, un suo modo di vedere il mondo e interpretarlo attraverso tre cose: la creatività, il duro lavoro e la perseveranza che li portano a impegnarsi nel loro progetto con l'unico obiettivo di vederlo realizzato. Una certa predisposizione per il lavoro manuale unito però all'utilizzo dei più moderni mezzi tecnologici e ai linguaggi di programmazione.



Lavorano in laboratori, fabbriche abbandonate e rimesse a nuovo per ospitare spazi di co-working, uffici ma anche falegnamerie, officine, luoghi del fare per eccellenza conosciuti come "Fab Lab".



Per chi volesse aggregarsi o sapere dove si trovano: Wired li ha recensiti uno per uno:



Luoghi in cui tanti giovani hanno la possibilità di collaborare, sperimentare, realizzare prototipi a basso costo rispetto a quelli proposti dall'industria tradizionale, ma di ottima qualità.



Un'evoluzione senza precedenti, quella del fenomeno "makers" che punta a scardinare le logiche di produzione e creare nuove occasioni di occupazione in un momento molto delicato per l'Italia. Molti quello che ci stanno provando, pochi finora quello che ce l'hanno fatta davvero a concretizzare la loro idea in una start-up.



Ma poco importa; la determinazione di questa nuova generazione di artigiani digitali è il segnale più importante che possiamo dare in quanto giovani ad un Paese da sempre molto restio al cambiamento.



Vederli armeggiare con circuiti, computer, stampanti 3D e quant'altro, parlare dei loro successi e perfino dei loro insuccessi come nuovo punto di partenza per migliorarsi, ci porta a riflettere sul fatto che ormai abbiamo acquisito la consapevolezza che la strada è ancora lunga ma qualcosa si sta finalmente muovendo.

Stefania Milo, Ormai se ne parla ovunque con grande entusiasmo. Diversi gli autori di " CheFuturo! " ( Giampaolo Colletti Andrea Danielli ) che hanno scritto articoli sul fenomeno dei makers e su come potrebbe cambiare l'Italia.



La lezione che ci danno questi ragazzi è che abbiamo a disposizione ingegno, design, creatività e con un po’ di volontà e impegno possiamo davvero fare qualcosa. Quindi in attesa della prossima puntata cerchiamo di rimboccarci le maniche e farci trascinare da questa rivoluzione. Chissà che un giorno qualche artigiano diventi un imprenditore di cui andar fieri nel mondo.